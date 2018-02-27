ЛИДЗБАРК-ВАРМИНЬСКИЙ (Польша), 27 фев – РИА Новости. Власти польского Ольштына не будут сносить памятник Освобождения, который ранее назывался памятником Благодарности Красной Армии, заявил во вторник журналистам вице-мэр города Ярослав Слома.

"В соответствии с законом о декоммунизации из публичного пространства должны исчезнуть памятники, символизирующие тоталитарные системы – коммунизм, нацизм и другие. Мы разделяем эти положения, но есть расхождения в трактовке, что является символом тоталитаризма, а что — нет", — сказал Слома.

Чиновник проинформировал, что памятник, о котором идет речь, "внесен в реестр памятников архитектуры и в соответствии с действующим законодательством подлежит охране".

"Это памятник стоит и будет стоять, пока существует действующее законодательство", — пообещал он.

Он также отметил, что власти не намерены трогать места захоронений. "Я считаю, что места захоронения и кладбища должны охраняться. В Ольштыне заботятся о кладбище, где захоронены российские солдаты Первой мировой войны и солдаты Красной армии", — сказал Слома.

Минувшей осенью в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии.

Все подпадающие под закон монументы должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи". За последние несколько лет в Польше уничтожили минимум 20 памятников советским солдатам.