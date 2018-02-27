Во Франции во время стрельбы около вокзала пострадали два человека

ПАРИЖ, 27 фев – РИА Новости. Два человека получили ранения в результате стрельбы в центре французского города Дюнкерк, сообщает телеканал France 3.

Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня около городского вокзала. По данным телеканала, нападавший открыл огонь по двум мужчинам в результате возникшего дорожного конфликта. После нападения мужчина скрылся, предположительно, на автомобиле.

Ранения получили двое мужчин сенегальского происхождения. Оба пострадавших были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, ведутся поиски нападавшего.