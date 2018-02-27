ЦИК Азербайджана зарегистрировал Алиева кандидатом на президентских выборах

БАКУ, 27 фев – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Азербайджана официально зарегистрировала действующего главу государства Ильхама Алиева кандидатом на внеочередных президентских выборах, назначенных на 11 апреля, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Центризбирком Азербайджана утвердил выдвижение в качестве кандидатов действующего президента и еще 14 человек. Алиева выдвинула партия "Новый Азербайджан". При этом ряд оппозиционных партий, в частности, "Национальный совет", "Партия народного фронта" и "Мусават", заявили о бойкоте выборов. Предвыборная кампания начнется 19 марта и завершится 10 апреля.

На заседании ЦИК Азербайджана во вторник был рассмотрен вопрос регистрации Алиева на президентских выборах. Члены комиссии единогласно проголосовали "за".

Алиев избирался на должность главы Азербайджана трижды. Срок его полномочий заканчивается в октябре этого года. При этом в конституцию Азербайджана ранее внесли поправку о снятии ограничений на избрание президентом более двух раз подряд. Согласно изменениям, внесенным в конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет.