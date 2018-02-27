Житель Черногории нашел в мусорном баке 11 гранат

БЕЛГРАД, 27 фев – РИА Новости. Житель Подгорицы, который копался в мусорном контейнере, обнаружил пакет с 11 боевыми ручными гранатами, сообщило управление полиции Черногории.

После вооруженных конфликтов с 1991 по 1999 годы на территории бывшей Югославии у граждан осталось огромной количество оружия, которое полиция изымает в рейдах или предлагает сдавать добровольно, объявляя периодически "амнистии" владельцам незарегистрированных средств поражения. Ручные гранаты, пистолеты, винтовки и автоматы местного производства, прежде всего фабрики "Застава" из Сербии, постоянно фигурируют в криминальных сводках.

"Гражданин нам в воскресенье 25 февраля сообщил, что обнаружил ручные гранаты. После вызова мы предприняли все необходимые меры – оцепили место находки и изъяли 11 наступательных ручных гранат М75. Речь идет о боевых гранатах, которые направлены на экспертизу в Даниловграде", — говорится в сообщении управления полиции.

По версии правоохранительных органов, средства поражения "выбросил" другой житель Подгорицы, который состоит на учете полиции.

О доступности гранат в регионе говорит и недавнее нападение на диппредставительство США, которое совершил гражданин Черногории Далибор Яукович, 1943 года рождения, родом из сербского города Кралево. На прошлой неделе мужчина ночью бросил через забор во двор американского посольства ручную гранату M75, после чего покончил с собой.