В Сеуле рассказали, как долго останутся в силе санкции против Пхеньяна

ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Санкции в отношении Северной Кореи останутся в силе до тех пор, пока Пхеньян не начнет сотрудничать с международным сообществом, заявила глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, выступая во вторник на Конференции по разоружению в Женеве.
"Северная Корея должна понять, что до тех пор, пока она будет идти по пути развития ядерных технологий, санкции останутся на месте, а КНДР столкнется только с новыми санкциями и новым давлением", — заявила она.
По словам главы МИД Южной Кореи, санкции в отношении Пхеньяна нацелены не на уничтожение КНДР, а на то чтобы склонить страну к международному сотрудничеству.
Кан Гён Хва напомнила, что спортсмены из Северной Кореи приняли участие в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, и в марте северокорейские атлеты будут участвовать в Паралимпиаде.
"Мое правительство будет работать над тем, чтобы на основе этого прорыва и дальше продвигаться в межкорейской вовлеченности, а также в вопросе мирного решения северокорейской ядерной проблемы и установления долгосрочного мира на Корейском полуострове", — добавила она.
Утром во вторник министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн встретился с заместителем председателя ЦК, заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем, который возглавлял северокорейскую делегацию, прибывшую в Южную Корею на закрытие Олимпийских игр в Пхёнчхане. Сообщалось, что стороны вновь подтвердили готовность продолжать усилия по улучшению межкорейских отношений и стабилизации ситуации на Корейском полуострове.