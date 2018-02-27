В Сеуле рассказали, как долго останутся в силе санкции против Пхеньяна

ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Санкции в отношении Северной Кореи останутся в силе до тех пор, пока Пхеньян не начнет сотрудничать с международным сообществом, заявила глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, выступая во вторник на Конференции по разоружению в Женеве.

"Северная Корея должна понять, что до тех пор, пока она будет идти по пути развития ядерных технологий, санкции останутся на месте, а КНДР столкнется только с новыми санкциями и новым давлением", — заявила она.

По словам главы МИД Южной Кореи, санкции в отношении Пхеньяна нацелены не на уничтожение КНДР, а на то чтобы склонить страну к международному сотрудничеству.

Кан Гён Хва напомнила, что спортсмены из Северной Кореи приняли участие в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, и в марте северокорейские атлеты будут участвовать в Паралимпиаде.

"Мое правительство будет работать над тем, чтобы на основе этого прорыва и дальше продвигаться в межкорейской вовлеченности, а также в вопросе мирного решения северокорейской ядерной проблемы и установления долгосрочного мира на Корейском полуострове", — добавила она.

В воскресенье президентская администрация Южной Кореи распространила сообщение, в котором говорилось о готовности КНДР начать диалог с США. На встрече с президентом Южной Кореи северокорейская сторона также высказала мнение, что межкорейские отношения должны развиваться одновременно с отношениями между КНДР и США. Известно, что на встрече президент Мун Чжэ Ин затронул вопрос о денуклеаризации КНДР, однако о реакции северокорейской делегации не сообщается.

Утром во вторник министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн встретился с заместителем председателя ЦК, заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем, который возглавлял северокорейскую делегацию, прибывшую в Южную Корею на закрытие Олимпийских игр в Пхёнчхане. Сообщалось, что стороны вновь подтвердили готовность продолжать усилия по улучшению межкорейских отношений и стабилизации ситуации на Корейском полуострове.

