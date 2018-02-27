Число силовиков, пострадавших в потасовке у Рады, выросло до 13

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Число силовиков, пострадавших в ходе потасовки у здания Верховной рады в Киеве, выросло до 13, заявил во вторник пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
"Я убежден, что это была провокация. Девять задержанных правонарушителей, 13 пострадавших полицейских", — сказал Шевченко во время общения с журналистами, трансляцию вели украинские телеканалы.
По его словам, стычки начались после того, как митингующие попытались поджечь шины. Силовики попытались им помешать, митингующие начали бросать бутылки с зажигательной смесью и камни.