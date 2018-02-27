Число силовиков, пострадавших в потасовке у Рады, выросло до 13

Последствия столкновений полиции и сторонников Михаила Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве. 27 февраля 2018

Последствия столкновений полиции и сторонников Михаила Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве. 27 февраля 2018

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Число силовиков, пострадавших в ходе потасовки у здания Верховной рады в Киеве, выросло до 13, заявил во вторник пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Во вторник у здания украинского парламента произошли столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка, организованного "Движением новых сил", лидером которого является экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что в потасовке пострадали 10 силовиков.

"Я убежден, что это была провокация. Девять задержанных правонарушителей, 13 пострадавших полицейских", — сказал Шевченко во время общения с журналистами, трансляцию вели украинские телеканалы.

По его словам, стычки начались после того, как митингующие попытались поджечь шины. Силовики попытались им помешать, митингующие начали бросать бутылки с зажигательной смесью и камни.