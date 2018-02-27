Никифоров рассказал об украинском следе в создании вируса NotPetya

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россия не имеет отношения к созданию вируса-вымогателя NotPetya, выдвинутые рядом стран обвинения безосновательны, при этом прослеживается украинский след, заявил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

В середине февраля Белый дом США обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры в нескольких странах в июне 2017 года, в большей степени затронув Украину. Аналогичные обвинения в адрес России выдвинули госминистр британского МИД лорд Тарик Ахмад и правительство Австралии.

"Мы не видим никакого следа (российского — ред.). Украинский след есть, потому что он распространился через украинскую систему M.E.Doc", — сказал Никифоров. На вопрос, есть ли основания для обвинений в адрес РФ, министр ответил: "Нет, конечно".

"Этот вирус мог сделать кто угодно, потому его собрали, по сути, из двух компонентов, которые западные СМИ, по сути, называют компонентами кибероружия, разработанного АНБ, которое утекло в открытые источники до того, как был этот вирус собран, то есть лежали (компоненты — ред.) в открытом доступе. Из них собрали этот вирус и распространили. А обвинили нас", — добавил Никифоров.

В Кремле ранее категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам, считают их бездоказательными и беспочвенными.

Глобальная атака вируса-вымогателя в июне прошлого года поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.