Суд в Праге освободил экс-лидера сирийских курдов, сообщил адвокат

ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Пражский горсуд освободил экс-лидера сирийских курдов Салиха Муслима, задержанного в воскресенье в чешской столице по линии Интерпола по требованию Турции, сообщил журналистам адвокат Муслима.

Представитель суда Маркета Пуци отметила в беседе с РИА Новости, что официальное решение суда будет опубликовано позднее.

Бывший сопредседатель сирийской курдской партии "Демократический союз" Салих Муслим был задержан в воскресенье по линии Интерпола по запросу Анкары. Турция, где он подозревается в сотрудничестве с террористами, добивается его экстрадиции.