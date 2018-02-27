В Раде рассказали о подготовленном Украиной "жестком" ответе России

Министры в правительственной ложе парламента во время заседания Верховной рады Украины в Киеве

Министры в правительственной ложе парламента во время заседания Верховной рады Украины в Киеве

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В новом украинском законопроекте о национальной безопасности будет прописано, что Россия является угрозой для Украины. Об этом изданию "Обозреватель" сообщил заместитель главы фракции "Народный фронт" Юрий Береза.

По его словам, документ "полностью меняет всю философию и сознание".

"Впервые будет четко указано, что страна на востоке — главная угроза Украины <…> В окончательной версии законопроекта будет достаточно много жестких норм", — пообещал он.

Как заявил другой замглавы фракции "Народный фронт", член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук, закон "существенно усилит сектор безопасности".

"Стандарты НАТО станут не просто красивыми словами. Это будет предполагать как увеличение финансирования на оборону, так и поэтапную модернизацию вооружения. В том числе это касается производства украинского оружия и военной техники в соответствии со стандартами альянса", — добавил он.

На прошлой неделе президент Петр Порошенко в срочном порядке внес в Раду законопроект о нацбезопасности. По словам депутата Ирины Луценко, документ определит стратегию Киева в одностороннем порядке по стандартам НАТО.