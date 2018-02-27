В Британии закрыли сотни школ из-за циклона "Чудовище с востока"

ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Циклон "Чудовище с востока", который принес в Великобританию холода и снегопады, в Лондоне не ощущается, но по стране, по данным региональных СМИ, закрыты сотни школ.

Метеорологи из национального погодного ведомства MET Office называют холодный воздушный фронт "Чудовищем с востока" (Beast from the East). В понедельник в Лондоне впервые за долгое время пошел снег, температура опустилась до минус 1 градуса. Во вторник ведомство выпустило так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, северо-восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.

"Сильные или продолжительные снегопады ожидаются во вторник, вместе с ними придут холода", — отмечается в заявлении MET Office. Так говорили и накануне, но в Лондоне снег шел только утром, а к вечеру припаркованные на улице автомобили покрылись коркой льда.

В настоящее время в центральном Лондоне нулевая температура и светит солнце, снегопадов пока не было. Региональные СМИ сообщают о снегопадах в Кенте, городах Манчестер и Йорк. По информации газеты The Guardian, по всей стране закрыты сотни школ.