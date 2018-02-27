КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. У здания Верховной рады в потасовке со сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пострадали десять силовиков, сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.
"У нескольких переломы, в частности ключицы и переносицы. Задержаны девять правонарушителей", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.
По его словам, протестующие использовали взрывные пакеты, бутылки с зажигательной смесью, дубинки и металлические предметы, пытались поджечь шины. Идет расследование. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Столкновения у Рады
Утром у здания Рады произошли столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка, организованного "Движением новых сил", которое возглавляет Саакашвили.
По информации полиции, сторонники оппозиционера вели себя агрессивно, требовали, чтобы к ним вышел спикер Рады Андрей Парубий, а потом пытались прорваться в здание парламента.
Сейчас ситуация спокойная. Рядом с парламентом расположились несколько сотен участников акции, они общаются между собой. Вход в Раду охраняют около сотни полицейских и нацгвардейцев.
Самого Саакашвили украинские власти 12 февраля депортировали в Польшу. Защита политика подала в полицию заявление о его похищении и незаконном выдворении. Саакашвили назвал действия Киева противозаконными и заверил, что найдет способ вернуться на Украину. Политик также сказал, что ни он, ни его сторонники не причастны к потасовкам у здания Верховной рады.