В Киеве десять силовиков пострадали в потасовке со сторонниками Саакашвили

Сотрудники полиции и сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве, Украина. 27 февраля 2018

Сотрудники полиции и сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве, Украина. 27 февраля 2018

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. У здания Верховной рады в потасовке со сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пострадали десять силовиков, сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Позднее стало известно, что их число увеличилось до четырнадцати.

"У нескольких переломы, в частности ключицы и переносицы. Задержаны девять правонарушителей", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

По его словам, протестующие использовали взрывные пакеты, бутылки с зажигательной смесью, дубинки и металлические предметы, пытались поджечь шины. Идет расследование. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Столкновения у Рады

Утром у здания Рады произошли столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка, организованного "Движением новых сил", которое возглавляет Саакашвили.

По информации полиции, сторонники оппозиционера вели себя агрессивно, требовали, чтобы к ним вышел спикер Рады Андрей Парубий, а потом пытались прорваться в здание парламента.

Как рассказал корреспонденту РИА Новости очевидец потасовки, драка произошла из-за того, что жители палаточного городка подожгли шины перед парламентом. Полицейские попытались их потушить, возникла стычка, "начали ломать забор, полетели камни, взрывпакеты".

Сейчас ситуация спокойная. Рядом с парламентом расположились несколько сотен участников акции, они общаются между собой. Вход в Раду охраняют около сотни полицейских и нацгвардейцев.

Самого Саакашвили украинские власти 12 февраля депортировали в Польшу. Защита политика подала в полицию заявление о его похищении и незаконном выдворении. Саакашвили назвал действия Киева противозаконными и заверил, что найдет способ вернуться на Украину. Политик также сказал, что ни он, ни его сторонники не причастны к потасовкам у здания Верховной рады.