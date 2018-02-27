Восемь полицейских пострадали в столкновениях со сторонниками Саакашвили

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Восемь полицейских пострадали в результате столкновений у здания Верховной рады Украины правоохранителей и сторонников "Движения новых сил", лидером которых является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщил во вторник глава полиции Киева Андрей Крищенко.

"В столкновениях пострадали уже восемь полицейских", — сказал Крищенко. Он уточнил, что в данный момент медики оценивают травмы, которые получили правоохранители.

По данным Крищенко, задержаны девять человек, действиям каждого из них будет дана правовая оценка согласно уголовному или административному кодексам.

"Уже открыто уголовное дело по статье 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа — ред.) Уголовного кодекса, будем проводить следственные действия", — сказал Крищенко

По его словам, митингующие вели себя агрессивно, требовали, чтобы к ним вышел спикер Рады Андрей Парубий, а потом пытались прорваться в здание украинского парламента.