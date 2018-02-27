Коринфский канал в Греции закрыли из-за оползня после дождей

Камни блокировали Коринфский канал после оползня 26 февраля 2018 года

Камни блокировали Коринфский канал после оползня 26 февраля 2018 года

АФИНЫ, 27 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Коринфский канал в Греции закрыт из-за оползня после сильных дождей, сообщила компания-оператор.

"Из-за ливней в последние несколько дней произошел оползень на склонах канала со стороны континентальной Греции, что привело к остановке работы канала и прекращению движения судов", — говорится в заявлении компании.

Сейчас специалисты компании оценивают масштабы работ. Предполагается, что они могут занять до 15 дней.

Коринфский канал длиной 6,3 километра соединяет Саронический залив Эгейского моря и Коринфский залив Ионического моря. Высота стен канала достигает 76 метров. Канал построен в 1880-1893 годах, его называют чудом инженерной мысли.

Коринфский канал является одной из самых посещаемых достопримечательностей Греции.