Украинский закон о реинтеграции Донбасса легализует насилие, заявил сенатор

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Принятый на Украине закон о реинтеграции Донбасса легализует насилие над мирным жителями региона, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

"Что такое закон о реинтеграции Донбасса? Это правовая легализация применения насилия над мирным гражданами Донецка и Донбасса. Что такое закон о реинтеграции Донбасса? Это право президента использовать вооруженные силы на данной территории", — сказала Ковитиди на пресс-конференции во вторник.

По ее мнению, закон нарушает основные принципы международного права, и международные организации, такие как ООН и ОБСЕ, должны высказать свою позицию по этому поводу. Ковитиди подчеркнула, что для установления мира в Донбассе альтернативы минским соглашениям не существует.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". В ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.