КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Министр информационной политики Украины Юрий Стець, который упал в обморок во время публичного выступления, чувствует себя нормально, сообщило интернет-издание "Обозреватель".

"С министром сейчас все в порядке", — сказали изданию в Мининформполитики, но инцидент с падением главы ведомства комментировать отказались.

Накануне Стець выступал в Киеве на международном форуме и выглядел нездоровым. Во время своей речи он обратился к послу США Мари Йованович и евродепутату Ребекке Хармс. "Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы — следующие", — сказал он, после чего покинул трибуну, но, не дойдя до кулис, упал.

Еще в мае 2017 года Стець подал в отставку по состоянию здоровья, но Верховная рада так и не рассмотрела это заявление.

Сам министр тогда рассказал, что хотел покинуть пост только из-за проблем со здоровьем. По его словам, какое-то время он провел в больнице, с ним в любой момент может случиться приступ, а из-за болезни третью группу инвалидности ему изменили на вторую.

Чем болен Стець, точно не известно. "Обозреватель", ссылаясь на телеведущего и художника Сергея Пояркова, пишет, что у него проблемы со сосудами мозга. В пресс-службе Мининформполитики заявили РИА Новости, что комментариев по этому поводу давать не будут, и порекомендовали обратится лично к министру.