КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Министр информационной политики Украины Юрий Стець, который упал в обморок во время публичного выступления, чувствует себя нормально, сообщило интернет-издание "Обозреватель".
Накануне Стець выступал в Киеве на международном форуме и выглядел нездоровым. Во время своей речи он обратился к послу США Мари Йованович и евродепутату Ребекке Хармс. "Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы — следующие", — сказал он, после чего покинул трибуну, но, не дойдя до кулис, упал.
Чем болен Стець, точно не известно. "Обозреватель", ссылаясь на телеведущего и художника Сергея Пояркова, пишет, что у него проблемы со сосудами мозга. В пресс-службе Мининформполитики заявили РИА Новости, что комментариев по этому поводу давать не будут, и порекомендовали обратится лично к министру.