Двое полицейских пострадали из-за стычки со сторонниками Саакашвили у Рады

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Двое полицейских пострадали в результате потасовки со сторонниками украинской партии "Движение новых сил", лидером которой является экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, у здания Верховной рады в Киеве, сообщил во вторник депутат Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

Столкновения между сотрудниками полиции, Нацгвардии и митингующих произошли в палаточном городке, организованном "Движением новых сил", следует из трансляции, которую вело украинское агентство УНН. По данным СМИ, митингующие бросали в сторону полицейских взрывпакеты, а также принесли шины и пытались их поджечь. Силовики силой оттеснили митингующих. В данный момент ситуация спокойная.

"У Верховной рады преступной организацией "Движение новых сил" Саакашвили была организована провокация, (митингующие – ред.) выкатили покрышки, пытались их поджечь", — сказал Геращенко на заседании парламента.

По его словам, когда сотрудники полиции не дали митингующим поджечь покрышки, в них полетели камни. "Два сотрудника полиции 15 минут назад были ранены, у одного сломана ключица", — сообщил Геращенко.

Он также уточнил, что в данный момент правоохранители задержали девять человек.

При этом, как заявил депутат Рады, один из организаторов митинга у здания Рады Егор Соболев, протестующие требуют от украинского парламента принять закон об антикоррупционном суде. "Наши ребята у парламента собираются останавливать народных депутатов, которые не дают голоса за создание закона об антикоррупционном суде и расспрашивать, почему", — написал он на своей странице в Facebook.