В ДНР обстрел санитарного автомобиля назвали терактом

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (245)

ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в связи с обстрелом украинскими силовиками санитарного автомобиля в Донбассе, заявили во вторник в пресс-службе ведомства.

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Оперативное командование ДНР на прошлой неделе заявило об обстреле украинскими силовиками санитарного автомобиля, который эвакуировал раненого ополченца, погибли три человека.

"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 Уголовного кодекса ДНР "террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку" в отношении командира 93 отдельной механизированной бригады ВСУ, который отдал подчиненным военнослужащим преступный приказ о проведении обстрела", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.