В центре Неаполя впервые с 1956 года выпал снег

РИМ, 27 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Погода продолжает преподносить неприятные сюрпризы итальянцам: после снегопада, который в понедельник практически полностью парализовал жизнь Рима, во вторник утром снег выпал еще южнее — в Неаполе.

Как рассказали РИА Новости знакомые неаполитанцы, весь центр третьего по величине города Италии в настоящее время покрыт снегом. В последний раз такое здесь случилось в далеком 1956 году. Неожиданный снегопад доставляет огромную радость детям, которые играют в снежки вместо того, чтобы идти в школы, закрытые по распоряжению городского департамента образования. Однако властям Неаполя будет непросто справиться с неожиданной природной аномалией.

Естественно, острые проблемы немедленно проявились, прежде всего, в сфере общественного транспорта. Городское транспортное агентство Anm сразу же сообщило, что автобусное движение прекращается "по соображениям безопасности". Работа метро также приостановлена. Большинство таксистов отказываются перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. На неопределенное время закрыт неаполитанский международный аэропорт Каподикино.

© AP Photo / Alessandra Tarantino Cнегопад в Риме, Италия. 26 февраля 2018 © AP Photo / Alessandra Tarantino Cнегопад в Риме, Италия. 26 февраля 2018

Аномальные заморозки и сильные снегопады в минувшие выходные принес на Апеннины из арктических районов ледяной ветер, который местные СМИ окрестили "Бураном" или "Бурьяном". Первоначально холодные воздушные массы пришли в северную Италию, жители которой привыкли к подобным погодным явлениям. Однако ситуация заметно осложнилась, когда непогода добралась до центральных и южных районов страны. В этой связи национальная служба Гражданской обороны (ГО) ввела желтый (средний) уровень метеоопасности в областях Эмилия-Романья, Абруццо Тоскана и Молизе.

Тревожная ситуация сложилась в понедельник в Риме, где обильный снегопад продолжался более шести часов и снежный покров местами достигал 10 сантиметров. В результате жизнь Вечного города фактически оказалась парализована. Прекратили работу не только школы и дошкольные учреждения, но и многие государственные конторы, банки, магазины, бары и рестораны. К полному недоумению многочисленных туристов из-за снегопада был закрыт доступ в Колизей, на Римские форумы и Палатинский холм. Были отменены и перенесены даже многочисленные публичные мероприятия, связанные с предстоящими 4 марта в Италии парламентскими выборами. В итоге к очистке улиц от снега по решению руководства службы ГО были привлечены воинские подразделения.

Критическая ситуация сложилась на транспорте. Вплоть до полудня в римском международном аэропорту Фьюмичино действовала лишь одна взлетно-посадочная полоса. Отправление примерно 20% поездов было отменено, нарушения железнодорожного сообщения отмечались во многих районах центральной Италии. В результате на ряде железнодорожных станций скопилось большое количество пассажиров, помощь которым оказывали местные волонтеры. Руководство национальной железнодорожной компании Rfi пока гарантирует движение 80% высокоскоростных поездов и лишь 50% региональных рейсов в столичной области Лацио. Подводя итоги этого транспортного коллапса, газета Libero во вторник вышла под "шапкой" "Для Рима немного снега – это как атомная бомба".

Метеопрогнозы пока не обещают быстрого изменения погодных условий на Апеннинах. В четверг итальянскую столицу вновь ожидает снегопад. Непогода задержится на несколько дней и на юге Италии. В этой связи местные власти уже обсуждают возможность введения внеочередных школьных "каникул" с учетом того, что в школах 4 марта откроются избирательные участки.

Аномальные холода в Италии редко обходятся без человеческих жертв. Так, во время февральских морозов 2012 года от холода и снегопадов здесь погибли около 30 человек. Во вторник из Милана пришло известие о смерти 47-летнего бездомного, который, по мнению врачей, скончался от сердечной недостаточности в результате переохлаждения.