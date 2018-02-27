РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В центре Неаполя впервые с 1956 года выпал снег

12:4827.02.2018
(обновлено: 12:51 27.02.2018)
05822
© Фото : Carlo Raso, Public DomainСнег в Неаполе, Италия. 27 февраля 2018Снег в Неаполе, Италия. 27 февраля 2018
© Фото : Carlo Raso, Public Domain

РИМ, 27 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Погода продолжает преподносить неприятные сюрпризы итальянцам: после снегопада, который в понедельник практически полностью парализовал жизнь Рима, во вторник утром снег выпал еще южнее — в Неаполе.

Cнегопад в Риме, Италия. 26 февраля 2018
© AP Photo / Alessandra Tarantino
"Большая редкость": снегопад в Риме удивил пользователей соцсетей

Как рассказали РИА Новости знакомые неаполитанцы, весь центр третьего по величине города Италии в настоящее время покрыт снегом. В последний раз такое здесь случилось в далеком 1956 году. Неожиданный снегопад доставляет огромную радость детям, которые играют в снежки вместо того, чтобы идти в школы, закрытые по распоряжению городского департамента образования. Однако властям Неаполя будет непросто справиться с неожиданной природной аномалией.

Естественно, острые проблемы немедленно проявились, прежде всего, в сфере общественного транспорта. Городское транспортное агентство Anm сразу же сообщило, что автобусное движение прекращается "по соображениям безопасности". Работа метро также приостановлена. Большинство таксистов отказываются перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. На неопределенное время закрыт неаполитанский международный аэропорт Каподикино.

© AP Photo / Alessandra TarantinoCнегопад в Риме, Италия. 26 февраля 2018
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Cнегопад в Риме, Италия. 26 февраля 2018

Аномальные заморозки и сильные снегопады в минувшие выходные принес на Апеннины из арктических районов ледяной ветер, который местные СМИ окрестили "Бураном" или "Бурьяном". Первоначально холодные воздушные массы пришли в северную Италию, жители которой привыкли к подобным погодным явлениям. Однако ситуация заметно осложнилась, когда непогода добралась до центральных и южных районов страны. В этой связи национальная служба Гражданской обороны (ГО) ввела желтый (средний) уровень метеоопасности в областях Эмилия-Романья, Абруццо Тоскана и Молизе.

Снегопад в Риме
© РИА Новости / Сергей Старцев
В Рим пришли аномальные холода и сильный снегопад

Тревожная ситуация сложилась в понедельник в Риме, где обильный снегопад продолжался более шести часов и снежный покров местами достигал 10 сантиметров. В результате жизнь Вечного города фактически оказалась парализована. Прекратили работу не только школы и дошкольные учреждения, но и многие государственные конторы, банки, магазины, бары и рестораны. К полному недоумению многочисленных туристов из-за снегопада был закрыт доступ в Колизей, на Римские форумы и Палатинский холм. Были отменены и перенесены даже многочисленные публичные мероприятия, связанные с предстоящими 4 марта в Италии парламентскими выборами. В итоге к очистке улиц от снега по решению руководства службы ГО были привлечены воинские подразделения.

Критическая ситуация сложилась на транспорте. Вплоть до полудня в римском международном аэропорту Фьюмичино действовала лишь одна взлетно-посадочная полоса. Отправление примерно 20% поездов было отменено, нарушения железнодорожного сообщения отмечались во многих районах центральной Италии. В результате на ряде железнодорожных станций скопилось большое количество пассажиров, помощь которым оказывали местные волонтеры. Руководство национальной железнодорожной компании Rfi пока гарантирует движение 80% высокоскоростных поездов и лишь 50% региональных рейсов в столичной области Лацио. Подводя итоги этого транспортного коллапса, газета Libero во вторник вышла под "шапкой" "Для Рима немного снега – это как атомная бомба".

Cнегопад в Риме, Италия. 26 февраля 2018
© AP Photo / Alessandra Tarantino
В Риме закроют школы из-за сибирского циклона

Метеопрогнозы пока не обещают быстрого изменения погодных условий на Апеннинах. В четверг итальянскую столицу вновь ожидает снегопад. Непогода задержится на несколько дней и на юге Италии. В этой связи местные власти уже обсуждают возможность введения внеочередных школьных "каникул" с учетом того, что в школах 4 марта откроются избирательные участки.

Аномальные холода в Италии редко обходятся без человеческих жертв. Так, во время февральских морозов 2012 года от холода и снегопадов здесь погибли около 30 человек. Во вторник из Милана пришло известие о смерти 47-летнего бездомного, который, по мнению врачей, скончался от сердечной недостаточности в результате переохлаждения.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена