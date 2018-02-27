МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Федерации керлинга России, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму Дмитрий Свищев рассказал "Национальной службе новостей" о том, как продвигается расследование по делу керлингиста Александра Крушельницкого, в крови которого обнаружили мельдоний.

По его словам, федерация уже работает со Следственным комитетом, письмо в который было подано сразу же. На ближайшее время запланированы "встреча и допросы".

"Круг-то сужается: это или Япония, или Корея. МОК всё-таки пошёл навстречу, предоставив видеоматериалы из гостиниц. Хорошо, что многие чиновники МОК понимают, что дело непростое", — добавил он.

Ранее Свищев заявил РИА Новости, что невиновность российского керлингиста обязательно будет доказана. Он отметил, что резкое падение концентрации препарата за сутки говорит о разовом применении.

"Известно, что достаточно даже кристалликом поводить по стакану, из которого будет пить спортсмен, или по бутылочке. Вот так просто убрать представителя серьезной страны из соревнований. Нам это будет наука на будущее. Жалко команду, жалко медаль", — добавил глава федерации.

Крушельницкий на Олимпиаде в Пхенчхане получил бронзовую медаль в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой. Однако после того, как в крови спортсмена обнаружили следы мельдония, пару лишили медалей.