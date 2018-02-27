Во Франции чиновники будут спать на улице, чтобы стать ближе к бездомным

ПАРИЖ, 27 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Порядка 50 чиновников столичного региона Франции будут целую ночь спать на улице в сильные холода, чтобы привлечь внимание к замерзающим бездомным.

С такой инициативой выступила на своей странице в Facebook заместитель мэра коммуны Этамп в департаменте Эсон Мама Си.

"В прошлом году почти 500 человек, не имеющих крова над головой, умерли на улицах… В 2018 уже 13 человек умерли в одном Париже всего за полтора месяца. Около 50 народных избранников будут спать на улице в среду, 28 февраля, около Аустерлицкого вокзала", — написала Си.

В середине февраля во французской столице прошла "Ночь солидарности", во время которой проводился подсчет бездомных людей. По данным организаторов акции, на улицах Парижа проживают около пяти тысяч бездомных, часть из которых на зиму определена в приюты. Тем не менее, у почти трех тысяч человек нет никакой крыши над головой, даже временной.

Поводом для акции послужила полемика вокруг высказывания государственного секретаря при Министерстве территориального единства Жюльена Денорманди, заявившего, что во всем регионе Иль-де-Франс насчитывается не более 50 бездомных. Впоследствии секретарь пояснил, что имел в виду тех, кому не хватает мест в приютах.

Вторник 27 февраля стал во Франции самым холодным днем за всю зиму. Антициклон, который местные СМИ назвали "феноменом "Москва — Париж", продолжает охлаждать воздух с конца прошлой недели. Во многих регионах температура непривычно опустилась ниже нуля. За последние несколько дней от холода умерли не менее трех человек, не имеющих жилья.