В ДНР заявили о наращивании наступательной группировки силовиков у Донецка

ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о наращивании наступательной группировки украинских силовиков в районе Донецка.

"Продолжается наращивание наступательной группировки противника. В частности, на донецком направлении отмечено прибытие группы военнослужащих из 56-й отдельной мотопехотной бригады для проведения подготовительных мероприятий и обеспечения размещения основных подразделений соединения, предназначенных для усиления 57-й отдельной мотопехотной бригады северо-западнее Донецка", — сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.