В партии Порошенко заявили о готовности к досрочным выборам в Раду

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Украинская пропрезидентская партия "Блок Петра Порошенко" готова к досрочным парламентским выборам и примет в них участие в случае их проведения, заявил во вторник замглавы крупнейшей в Верховной раде фракции БПП Сергей Березенко.

На минувшей неделе ряд украинских СМИ написали якобы об идее команды президента Петра Порошенко провести в ближайшее время досрочные парламентские выборы, которые, по данным СМИ, запланированы на осень, ради чего пропрезидентская фракция должна выйти из коалиции и таким образом дать законодательное основание для роспуска Рады. По закону, парламент может быть распущен не позднее, чем за год до плановых выборов, поэтому теоретически время на это есть. Накануне спикер Рады Андрей Парубий опроверг слухи о подготовке к досрочным парламентским выборам.

"Мы — самая последовательная фракция и политическая сила, и мы за то, чтобы власть была стабильной и могла отвечать за те обязательства, которые на себя взяла. Поэтому идеальная модель для страны — это очередные президентские, а потом очередные парламентские выборы. Но я вас уверяю, что "Блок Петра Порошенко — Солидарность" готов к внеочередным выборам, и в случае, если они состоятся, мы полноценно примем в них участие", — сказал Березенко журналистам, общение которых транслировал телеканал "112 Украина".

Разные политсилы на Украине периодически требуют провести досрочные выборы в парламент, считая, что действующий состав Рады неэффективен. Некоторые оппозиционеры также выступают за импичмент президента. Порошенко ранее неоднократно заявлял, что против досрочных выборов, так как они затормозят ход реформ и дестабилизируют ситуацию. Очередные выборы в Раду пройдут осенью 2019 года, президентские выборы запланированы на 31 марта 2019 года.