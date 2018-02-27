Турция не ведет переговоры с Чехией об обмене экс-лидера сирийских курдов

АНКАРА, 27 фев — РИА Новости. Анкара не рассматривает варианты обмена задержанного в Праге бывшего лидера сирийских курдов Салиха Муслима, заявил министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль во вторник.

Бывший сопредседатель сирийской курдской партии "Демократический союз" Салих Муслим был задержан в воскресенье по линии Интерпола по запросу Анкары. В Турции он подозревается в сотрудничестве с террористами. Анкара добивается его экстрадиции.

Накануне глава чешского МИД Мартин Стропницкий исключил возможный "торг" с Турцией: обменять на Муслима двух граждан Чехии — Маркету Вшелихову и Мирослава Фаркаса, которые были задержаны полтора года назад на границе Турции с Сирией, и приговорены турецким судом к шести годам тюрьмы по обвинению в сотрудничестве с сирийскими курдами.

"Относительно Салиха Муслима речи об обмене не идет", — цитирует Гюля телеканал NTV.

МВД Турции в начале этого месяца включило Муслима в список особо опасных преступников. Он обвиняется в попытке посягательства на целостность и единство Турции, а также в ряде других тяжелых преступлений. За помощь в поимке Муслима ведомство объявило денежную награду в размере около 1 миллиона долларов.

Партия "Демократический союз" считается одним из ответвлений запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Последнюю в качестве террористической организации рассматривают также США и Евросоюз. Муслим покинул пост сопредседателя "Демсоюза" в минувшем году, но сохранил в нем большое влияние.