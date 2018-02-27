Италия перед выбором: Берлускони и все-все-все

РИМ, 27 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Предвыборная кампания в Италии вошла в эндшпиль, однако ее исход не берется предсказать никто. С относительной долей уверенности можно сказать, что одной из главных фигур на шахматной доске итальянской политики станет все тот же Сильвио Берлускони.

Снова на поле

Вкус к власти и, в более широком смысле, к жизни медиамагнат не потерял ни с возрастом, ни после политических неудач. Ему 81 год. Он четырежды возглавлял правительство Италии. Судебные процессы с его участием открыты по всей стране. И главное, до 2019 года он не может занимать политические должности из-за судебного запрета и поэтому претендует на роль серого кардинала — это-то законом не запрещено.

После последней отставки и череды секс-скандалов многие поспешили списать Берлускони со счетов. Однако начавшаяся в Италии избирательная кампания вновь продемонстрировала, что из политики и общественной жизни он не уходит и уходить не собирается. Сам экс-премьер использует почти что футбольный термин "вернуться на поле".

Настоящую предсезонную подготовку ветерану, два года назад перенесшему операцию на сердце, устроил его личный врач Альберто Дзангрилло. Похудевший и посвежевший Берлускони утверждает, что вернулся в форму благодаря диете, плаванию и строгой программе тренировок. По его словам, день он начинает с раннего подъема, чтения газет, зарядки, получасового заплыва и пробежки или прогулки на пять километров.

Компромиссы и прогнозы

Усилия врачей и нескончаемые запасы личной энергии с новой силой запустили предвыборную кампанию партии Берлускони "Вперед, Италия". О намерении возглавить ее на выборах он заявил на съезде в середине сентября. С этих пор эмблему партии украшает слоган "Берлускони – премьер". Это означает как минимум то, что во "Вперед, Италии" нашли возможность вписать имя своего лидера в избирательные бюллетени, несмотря на действующий запрет. Сам Берлускони говорит, что благодаря его личному вкладу рейтинги его партии за полгода выросли с 13 до 18%.

В следующее воскресенье итальянцы отправятся на избирательные участки, чтобы подать голоса за новый состав двухпалатного парламента. Проведение выборов стало возможным в конце прошлого года с принятием нового избирательного закона, который изменил существующую в стране смешанную систему выборов: по нему треть депутатов будет избираться в одномандатных округах, остальные две трети — на основе партийных списков. Тому, как вообще работает эта сложносочиненная система и как правильно проголосовать, чтобы не потратить голос впустую, сейчас посвящены многочисленные обучающие видеосюжеты на телевидении и ролики в интернете.

Технические тонкости законопроекта говорят о том, что любая партия или коалиция партий, которая преодолеет отметку в 40% голосов, имеет все шансы получить большинство в парламенте. Таким образом, новая система оказалась крайне невыгодна для главной оппозиционной и, как считается, "антисистемной" силы страны — "Движения 5 звезд". Ее единственным незыблемым на данный момент принципом является отказ вступать в политические альянсы с кем бы то ни было, который может привести к тому, что она снова будет оттеснена от власти, как это произошло в 2013 году.

Зато на компромиссы готовы все остальные. Достаточно сказать, что избирательный закон был принят благодаря договоренности представителей противоположных политических лагерей: правящей пока Демократической партии и формальных оппонентов из правоцентристского крыла — партии Берлускони "Вперед, Италия" и "Лиги Севера", которую возглавляет другой популярный политик Маттео Сальвини.

Любые прогнозы относительно исхода выборов можно делать только на основе финальных, опубликованных за две недели до голосования, опросов. Они прочат победу правоцентристской коалиции, которая объединяет "Вперед, Италию", "Лигу" и "Братьев Италии". Их рейтинги колеблются от 34 до 38% голосов, то есть коалиция правоцентристов может и не набрать заветные 40 для формирования правительства, хотя их лидеры – как и положено политикам — уверены об обратном.

Самое популярное в относительном выражении "Движение 5 звезд", согласно последним доступным опросам, пользуется поддержкой 28% населения. Теряющая поддержку масс левоцентристская Демпартия находится на отметке в 22% и в день выборов рискует не набрать и 20.

Старые новые методы

Берлускони в предвыборной кампании не стесняется применять старые, опробованные временем методики и обещает дать ответ на большинство критических для Италии вопросов. Одной из классических уже "фишек" стало переподписание Берлускони "контракта с итальянцами" в прямом эфире национального телешоу. Сцена с автографом под списком обязательств перед народом оказалась полностью и сознательно скопирована с аналогичного эпизода 17-летней давности, когда Сильвио во второй раз занял пост премьера страны.

Возраст и статус уже не позволяют ему колесить по стране с митингами и пламенными выступлениями на площадях. Основным оружием Берлускони были и остаются, как принято говорить, традиционные СМИ: шоуменство в ток-шоу, беседы тет-а-тет с ведущими политических передач и обстоятельные, почти ежедневные интервью в печатной прессе. Однако это не помешало ему в минувшее воскресенье два часа кряду развлекать публику на предвыборном мероприятии в Милане.

Аналитики считают, что программа Берлускони рассчитана на так называемый традиционный электорат. Отдельно для пожилых избирателей он придумал ввести должность "министра по делам третьего возраста" и увеличить пенсии до тысячи евро в месяц. Среднему классу он предлагает ввести так называемую легитимную оборону ("у себя дома или в магазине любой может защищать свое имущество и своих детей теми средствами, которые у него есть"). Чтобы решить проблему мигрантов, экс-премьер считает нужным депортировать 600 тысяч человек, хотя далеко не факт, что в Италии вообще есть столько мигрантов.

Основным пунктом в экономической повестке является введение плоской шкалы налогообложения, которая должна заменить существующую прогрессивную систему, предусматривающую рост ставки согласно размеру дохода. Максимальный налог на доходы физических лиц сейчас достигает 43% годового заработка. Берлускони полагает справедливым уровень в 23%, называя его "краеугольным камнем" для роста Италии.

Парадоксы и сюрпризы

Эксперты уже посчитали стоимость предвыборных обещаний Берлускони. Этот пакет тянет на 100 миллиардов евро, хотя сам политик утверждает, что обладает "суммой покрытия на 270 миллиардов", и эти расходы будут компенсированы с головой за счет налоговых поступлений по новой схеме.

Первый и самый главный парадокс грядущих выборов заключается в том, что хотя первое место среди всех партий по отдельности займут "пятизвездочники", победителем 5 марта с большой долей вероятности окажется правоцентристский альянс. Ведущую роль в нем играет, естественно, Берлускони и его "Вперед, Италия", чьи рейтинги находятся на уровне 16-18% и чья цель — "не позволить Д5З попасть в правительство".

Второй парадокс связан с формальным, даже несколько искусственным характером созданной лишь в январе коалиции правоцентристских сил. Каждый из ее лидеров проводит собственную избирательную кампанию и до сих пор не может договориться с остальными по принципиальному вопросу о том, кто станет их кандидатом на пост премьер-министра страны.

На премьерское кресло открыто претендует 44-летний лидер "Лиги" Сальвини. "Если "Лига" получит на один голос больше, чем "Вперед, Италия", кандидатом в премьеры стану я", — пообещал он своим сторонникам.

Берлускони, который не может занять пост главы правительства, долгое время не высказывался по поводу своего фаворита. Но после январского визита в Брюссель он объявил, что нынешний председатель Европарламента Антонио Таяни "стал бы прекраснейшим выбором, который высоко оценили бы на европейском уровне". При этом ветеран итальянской политики заметил, что "помимо Таяни есть еще две опции", о которых он не захотел говорить.

Неопределенность Берлускони вызвала резкую отповедь со стороны Сальвини. "Кто проголосует за "Лигу", выбирает меня, кто проголосует за "Вперед, Италия, выбирает сюрприз", — не без иронии заявил политик.

Пока что чрезвычайно запутанная ситуация выглядит так, что серым кардиналом в будущем правительстве может оказаться все тот же Берлускони, который формально остается "запрещенным в служении" стране, а пост премьера может занять пока что неизвестный кандидат от партии "Вперед, Италия", которую не поддерживает даже пятая часть избирателей.

"Если правоцентристы победят, я не думаю, что Берлускони возьмет на себя прямые функции. Он станет своего рода "тренером" команды правительства, — заявил РИА Новости президент итальянского Института геополитики и прикладных наук Тиберио Грациани. – Если в правительстве окажутся "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", очевидно, что они не найдут согласия по многим пунктам, поэтому будет необходима сильная внешняя фигура, которая сможет сгладить противоречия между партиями".

Весна будет жаркой

За несколько дней до голосования представители аналитических центров заявляют, что чаша весов может качнуться в любую сторону, так как 10 миллионов избирателей до сих пор не определились, за кого голосовать и идти ли на участки вообще. Не исключен вариант, при котором правоцентристская коалиция все-таки сможет заручиться поддержкой 40% итальянцев и получить возможность формировать правительство. Другие сценарии предполагают совершенно туманные варианты от формирования правительства широкого согласия с участием представителей противоборствующих партий до назначения повторных выборов и нового сезона политической борьбы.

Отдельного внимания, по итогам последних исследований, заслуживает рост "Лиги", которая, отставая за две недели от "Вперед, Италии" на 2-3%, благодаря интенсивной избирательной кампании может и вовсе замахнуться на лидерство в коалиции, а значит, предложить президенту Италии своего кандидата на пост премьера, которым, конечно, станет Сальвини.

"Формирование правительства правоцентристами является одной из опций, которые нельзя исключать. Они способны получить большинство на национальном уровне. С другой стороны, Берлускони, даже если коалиция не получит 40%, будет решительно настроен на создание правительства широкого консенсуса. Так что в большинстве сценариев Берлускони будет играть ведущую роль", — рассказал РИА Новости профессор политических наук Болонского университета, глава аналитического центра Youtrend Лоренцо Прельяско.

В условиях, когда самый популярный политик в стране, нынешний премьер Паоло Джентилони рискует оказаться в команде проигравших, будучи представителем Демократической партии, когда кандидата от самой популярной в стране политической силы (Д5З) не поддержит остальной состав парламента, а единственным реальным претендентом на должность премьера по иронии является пока нереальный протеже Берлускони, определяющими после 4 марта станут действия президента Серджо Маттареллы.

Именно ему, согласно Конституции, принадлежит право провести консультации с представителями всех попавших в парламент партий, после чего объявить о своём выборе и наделить этого политика полномочиями по формированию Совета министров. Кто им будет — гадают все, но уверенно не берется сказать никто, кроме букмекеров и спекулирующих СМИ.

Но Сильвио Берлускони всегда готов занять место на тренерской скамейке будущей правительственной команды. Тем более 2019 год близко — а он открывает возможности и для формальных политических постов. Стать премьером в пятый раз, когда тебе 82 года? Почему бы и нет.