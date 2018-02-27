Американец случайно снял на видео собственное убийство

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Музыкант из Северной Каролины Прентис Робинсон заснял на видео собственное убийство. Об этом сообщает канал Wsoctv.
Робинсон вел онлайн-трансляцию на Facebook. В ролике можно увидеть, как он идет по улице, после чего обменивается парой слов с неизвестным — в частности, несколько раз говорит ему, что он в прямом эфире. Раздаются выстрелы, и Робинсон падает.
Как сообщил шеф полиции города Вингейт Донни Гей, за несколько минут до смерти Робинсон приходил в участок, чтобы сообщить о краже телефона.
"Я только что говорил с ним, я только что… Тяжело об этом говорить. Я только что закончил говорить с ним", — сказал он.
В соцсетях отмечают, что музыканта убили в день рождения.
Сообщается, что подозреваемого зовут Дуглас Колсон, в соцсетях распространяется его портрет. Его допросили, но данных об аресте пока нет.
Just in—warrants are out for Douglas Colson for the murder of Prentis Robinson in Wingate today. Police believe Colson who is from Marshville, shot Robinson on College Street today while Robinson was on Facebook Live possibly "outing” Local suspected drug dealers. pic.twitter.com/bzfBlwQsnX— Greg Suskin (@GSuskinWSOC9) 27 февраля 2018 г.