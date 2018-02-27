Китай надеется, что США и КНДР предпримут усилия для начала диалога

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР. Архивное фото

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР. Архивное фото

ПЕКИН, 27 фев — РИА Новости. Пекин надеется, что положительная тенденция взаимодействия между Сеулом и Пхеньяном во время зимней Олимпиады поспособствует началу диалога между США и КНДР и обе страны предпримут необходимые для этого усилия, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Китайский дипломат прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который в понедельник сказал, что готов к переговорам с КНДР "только на подходящих условиях".

"Ситуация на Корейском полуострове в последнее время проявляет признак некоторого улучшения, и мы искренне надеемся, что это снижение напряженности сможет продлиться и после завершения Олимпийских и Паралимпийских игр, по нашему мнению, это послужит интересам и КНДР, и Южной Кореи, а также всего международного сообщества", — заявил Лу Кан.

Он отметил, что китайская сторона надеется на продолжение наблюдаемой в последнее время стабильности, а также на то, что "она сможет поспособствовать возвращению всех соответствующих сторон на путь решения имеющейся проблемы путем диалога и переговоров".

По его словам, Китай также надеется, что "диалог между Сеулом и Пхеньяном сможет поспособствовать выстраиванию диалога между КНДР и США". Дипломат подчеркнул, что основа проблемы Корейского полуострова заключается в обеспечении безопасности этого региона, и "ключ к решению этого вопроса находится в руках КНДР и США".

Лу Кан отметил, что Китай и все международное сообщество ожидает начала диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. "Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут предпринять необходимые для этого усилия", — заключил он.