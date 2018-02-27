Хантсман надеется на улучшение отношений России и США в 2018 году

КАЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман выразил надежду, что Москва и Вашингтон будут стараться разрешать имеющиеся проблемы и могут закончить 2018 год на более высокой ноте в отношениях, чем начинали, несмотря на санкции.

"Санкции возникли из тех проблем, которые лежат между нашими странами. Мы будем стараться разрешать их постепенно, и поэтому я оптимистично смотрю на 2018 год. Мне кажется, это будет важный год, и мы бы хотели закончить этот год на более высокой ноте, чем мы его начинали. По крайней мере, это возможно, это в наших силах", — сказал Хантсман, отвечая на вопрос журналистов о возможной отмене санкций.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва давно нашла способ минимизировать ущерб от американских санкций. А президент РФ Владимир Путин, комментируя "кремлевский список", назвал его "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".