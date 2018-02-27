В Ужгороде произошел пожар в офисе союза венгров

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Пожар возник в ночь на вторник в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде, сообщила во вторник пресс-секретарь Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталья Батыр.

В начале февраля неизвестные пытались поджечь здание закарпатского союза венгров в Ужгороде, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил эти действия.

"Сегодня в 03.00 (04.00 мск) в городе Ужгород по адресу Православная набережная, 5 в здании Общества венгерской культуры Закарпатья возник пожар. В 03.50 (04.50 мск) подразделениями Госслужбы по ЧС пожар ликвидирован. Пожаром уничтожена мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. Сейчас причина пожара устанавливается", — цитирует слова Батыр сайт телеканала "112 Украина".

По данным пресс-службы управления полиции Закарпатской области, в результате пожара никто не пострадал, правоохранители выясняют обстоятельства, устанавливается сумма ущерба. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.