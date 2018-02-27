Министра экономики Греции отправили в отставку после публикаций СМИ

АФИНЫ, 27 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр экономики и развития Греции Димитрис Пападимитриу подал в отставку после скандала с получением незаконных субсидий на аренду жилья его супругой – первым замминистра социального развития Раней Анотонопулу.
"Премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял отставку министра экономики и развития Димитриса Пападимитриу и поблагодарил его за вклад", — говорится в сообщении пресс-службы премьера, поступившем в РИА Новости.
Накануне Ципрас отправил в отставку Антонопулу.
Газета написала, что Антонопулу нашла способ "содрать с греческого государства" по тысяче евро в месяц на аренду дорогой квартиры, при том что ее министерская зарплата составляла 6 тысяч евро в месяц, а в помощи реально нуждаются сотни тысяч греческих семей.
Издание опубликовало решения возглавляемого Антонопулу министерства о выплате ей субсидий в 2015-2017 годах и декларации о доходах. Только в 2016 году министерская семья получила 12 тысяч евро субсидии. Публикация вызвала скандал. Антонопулу заявила, что уже возвращает государству 23 тысячи евро, и вскоре подала в отставку. Многие депутаты потребовали отправить в отставку и ее супруга.