В ДНР задержали главу Минэнерго

Отгрузка угля в вагоны на шахте в Донбассе. Архивное фото

Отгрузка угля в вагоны на шахте в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Глава Минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Галенко и ряд чиновников ведомства подозреваются в хищении в особо крупном размере, заявили во вторник в пресс-службе МВД ДНР.

По данным министерства, правоохранители провели мероприятия "по пресечению преступной деятельности ряда высокопоставленных должностных лиц министерства угля и энергетики ДНР, которые занимались хищением в особо крупных размерах денежных средств государственных предприятий".

"В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что министр угля и энергетики ДНР Галенко Э.И. с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики ДНР", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР, опубликованном на сайте ведомства.

Чиновники подозреваются в том, что с января прошлого года присвоили более 100 миллионов рублей, заявили в министерстве.

"По фактам хищения в особо крупном размере в отношении участников организованной преступной группы министерством внутренних дел ДНР возбужден ряд уголовных дел. В результате проведения специальной операции задержаны 22 чиновника различных уровней, 17 из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей", — добавили в МВД ДНР.