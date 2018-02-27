Египетские военные ликвидировали 11 террористов на Синае

КАИР, 27 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Военные Египта в ходе масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова за последние несколько суток ликвидировали 11 террористов, задержаны более 600 подозреваемых в причастности к экстремистской деятельности, говорится в распространенном заявлении армии.
Еще семь экстремистов ликвидировали в районе города эль-Ариш на севере Синая. Эти боевики находились в розыске и считались особо опасными.
Военные также сообщили, что 1447 ранее задержанных подозреваемых в связях с террористами были освобождены после проверки. Их причастность к экстремистской деятельности не подтвердилась.
В документе отмечается, что на границе с Ливией египетские военные за прошедшие несколько дней задержали 419 человек, пытавшихся незаконно перейти границу.
Антитеррористическая операция "Синай-2018" началась 9 февраля. За это время египетские военные ликвидировали на полуострове уже порядка ста экстремистов.