Силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (242)

ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Накануне оперативное командование ДНР сообщило о 17 нарушениях режима прекращения огня за сутки.

"За прошедшие сутки ВС Украины 16 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 11 населенных пунктов республики", — сказал представитель оперативного командования.

По его словам, в результате обстрелов повреждения получили семь домов.