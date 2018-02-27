Силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Накануне оперативное командование ДНР сообщило о 17 нарушениях режима прекращения огня за сутки.
"За прошедшие сутки ВС Украины 16 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 11 населенных пунктов республики", — сказал представитель оперативного командования.
По его словам, в результате обстрелов повреждения получили семь домов.