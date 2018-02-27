В Тбилиси локализовали пожар в центре города

ТБИЛИСИ, 27 фев — РИА Новости. Глава центра по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что возникший в ночь на вторник пожар на территории рынка в центре Тбилиси полностью локализован, выгорело примерно 3 тысячи квадратных метров площади.
"Сгорело минимум около 3 тысяч квадратных метров, однако точные цифры будут известны позже. На месте были размещены камеры наблюдения, следовательно, возможно установление причин возникновения пожара. Следствие будет работать и даст нам ответ", — заявил Мгебришвили журналистам.
Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял журналистам, что пострадавших в пожаре нет.