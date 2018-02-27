В Пекине объявили желтый уровень тревоги из-за смога

ПЕКИН, 27 фев — РИА Новости. Власти Пекина во вторник впервые за довольно продолжительное время объявили желтый уровень тревоги в связи с резким ухудшением качества воздуха в китайской столице, следует из сообщения муниципального бюро Пекина по защите окружающей среды.

По состоянию на 08.00 по местному времени (03.00 мск) уровень частиц PM2.5 составил 262 микрограмма на кубометр. По данным властей, высокий уровень загрязнения был зарегистрирован еще вечером в понедельник, это, в частности, связано с повышением температуры воздуха.

Частицы PM2.5 размером менее 2,5 микрона представляют серьезную опасность для здоровья, они создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких, вызывая приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем. Безопасный уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения, — 25 микрограммов на кубометр.

Желтый уровень тревоги будет действовать с 09.30 вторника по пекинскому времени (04.30 мск) как минимум до вечера среды. По предварительным прогнозам метеорологов, в среду в город придет холодный фронт, и температура воздуха понизится, тогда смог начнет рассеиваться, а к вечеру среды качество воздуха значительно улучшится.

В связи с ухудшением экологической обстановки власти распорядились отменить все мероприятия на открытом воздухе для воспитанников детских садов и школьников, людям пожилого возраста, детям, жителям города с заболеваниями сердца и дыхательной системы рекомендуется сократить пребывание на улице до минимума.

Четырехуровневая система определения загрязнения воздуха была введена в Китае в 2013 году. Согласно установленным правилам, муниципальные власти объявляют о красном уровне тревоги, когда сильный смог продолжается более трех дней подряд, оранжевый — три дня, желтый — два дня и синий — один день.

Ранее муниципальное бюро Пекина по защите окружающей среды представило доклад, в котором говорилось, что уровень загрязнения воздуха вредными частицами PM2.5 в китайской столице в январе 2018 года стал самым низким за последние пять лет, средний уровень содержания вредных частив составил 34 микрограмма на кубический метр.

Власти столицы и соседних районов принимают активные меры для борьбы с загрязнением воздуха, в первую очередь закрывают наиболее "грязные" производства (угольные шахты и перерабатывающие предприятия), переходят на газовое отопление жилых домов в холодное время года, сокращают строительные работы и промышленное производство зимой.

За 2017 год средний уровень загрязнения в Пекине составил 58 микрограммов на кубический метр — на 20,6% ниже показателей 2016 года. В 2018 году город намерен потратить около 19 миллиардов юаней (3 миллиарда долларов) на борьбу с загрязнением воздуха. В марте 2017 года премьер Китая Ли Кэцян заявил, что правительство примет ряд мер по борьбе с загрязнением воздуха и "вернет Китаю голубое небо".