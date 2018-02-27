В Пекине объявили желтый уровень тревоги из-за смога

ПЕКИН, 27 фев — РИА Новости. Власти Пекина во вторник впервые за довольно продолжительное время объявили желтый уровень тревоги в связи с резким ухудшением качества воздуха в китайской столице, следует из сообщения муниципального бюро Пекина по защите окружающей среды.
Частицы PM2.5 размером менее 2,5 микрона представляют серьезную опасность для здоровья, они создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких, вызывая приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем. Безопасный уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения, — 25 микрограммов на кубометр.
Желтый уровень тревоги будет действовать с 09.30 вторника по пекинскому времени (04.30 мск) как минимум до вечера среды. По предварительным прогнозам метеорологов, в среду в город придет холодный фронт, и температура воздуха понизится, тогда смог начнет рассеиваться, а к вечеру среды качество воздуха значительно улучшится.
В связи с ухудшением экологической обстановки власти распорядились отменить все мероприятия на открытом воздухе для воспитанников детских садов и школьников, людям пожилого возраста, детям, жителям города с заболеваниями сердца и дыхательной системы рекомендуется сократить пребывание на улице до минимума.
Ранее муниципальное бюро Пекина по защите окружающей среды представило доклад, в котором говорилось, что уровень загрязнения воздуха вредными частицами PM2.5 в китайской столице в январе 2018 года стал самым низким за последние пять лет, средний уровень содержания вредных частив составил 34 микрограмма на кубический метр.
За 2017 год средний уровень загрязнения в Пекине составил 58 микрограммов на кубический метр — на 20,6% ниже показателей 2016 года. В 2018 году город намерен потратить около 19 миллиардов юаней (3 миллиарда долларов) на борьбу с загрязнением воздуха. В марте 2017 года премьер Китая Ли Кэцян заявил, что правительство примет ряд мер по борьбе с загрязнением воздуха и "вернет Китаю голубое небо".