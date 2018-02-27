Назарбаев снял выговор с главы минэнерго

АЛМА-АТА, 27 фев — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим распоряжением снял дисциплинарное взыскание, наложенное осенью прошлого года на министра энергетики Каната Бозумбаева, говорится в сообщении, опубликованном во вторник в официальной газете "Казахстанская правда".

"Распоряжением главы государства снято дисциплинарное взыскание, наложенное на министра энергетики Республики Казахстан Бозумбаева Каната Алдабергеновича", — отмечается в сообщении.

Назарбаев объявил Бозумбаеву 11 октября 2017 года выговор из-за сложившейся в республике ситуации с дефицитом горюче-смазочных материалов. Днем ранее глава кабмина Казахстана Бакытжан Сагинтаев уволил заместителя главы минэнерго Асета Магауова. Он также поручил наложить дисциплинарное взыскание в виде выговора председателю правления АО "Казмунайгаз" и прекратить полномочия его заместителя Данияра Берлибаева.

Назарбаев отмечал, что дефицит топлива в стране стал результатом несвоевременного принятия мер со стороны правительства Казахстана и министерства энергетики по обеспечению рынка горюче-смазочными материалами. По мнению главы государства, ситуация с дефицитом ГСМ в стране показала, что со стороны правительства и министерства энергетики допущена "халатность и безответственность".