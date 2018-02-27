ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что новые ограничительные меры против России введут в течение 30 дней.

"Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые", — сказал министр, слова которого цитирует в Twitter корреспондент агентства Блумберг Салеха Мохсин.

В конце января, на следующий день после публикации минфином так называемого "кремлевского доклада", Мнучин посетил сенатские слушания. Отвечая на вопрос о сроках введения новых санкций, он не назвал точных дат и заявил, что будет осторожен в предположениях, так как нужно "проделать много работы".

"Я не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы сделаем это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — а может и через месяц", — сказал министр.

На требования о более решительных мерах против России и ее руководства Мнучин ответил: "Очевидно, есть проблемы, которые мы должны решать, и мы решаем их с помощью санкций".

Санкции США против России

Сейчас в отношении России в Соединенных Штатах принят либо готовится к принятию целый ряд санкций в связи с ситуацией в Крыму, в Донбассе, а также из-за "вмешательства" в выборы.

В августе 2017 года Дональд Трамп подписал закон CAATSA, направленный против России, Ирана и КНДР. Осенью Белый дом представил перечень лиц и организаций в российском оборонном и разведывательном секторе, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.

Выполняя принятый прошлым летом закон, минфин США 29 января опубликовал "кремлевский список", куда вошли практически все представители руководства России и крупные российские предприниматели — более 200 человек. Доклад не влечет за собой автоматического введения санкций против них, но подразумевает, что ограничительные меры могут ввести в будущем.

Обвинения России во "вмешательстве в выборы"

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

В феврале представитель госдепа Хезер Науэрт сообщила, что ведомство может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в "список Мюллера" по обвинению во "вмешательстве в выборы".

Россия неоднократно отвергала подобные претензии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".