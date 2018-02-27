Американские летательные аппараты-разведчики засекли у российской границы

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Американские самолет-разведчик EP-3 Aries и стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk накануне провели разведывательные полеты у российских границ, свидетельствуют данные мониторингового ресурса CivMilAir, отслеживающего перемещение военной авиации.
Разведчик с бортовым номером 157326, вылетевший с авиабазы на острове Крит, совершил многочасовой полет у побережья Крымского полуострова и Краснодарского края.
Heading back to Souda Bay from a Black Sea mission 👀— CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 26 февраля 2018 г.
🇺🇸 US Navy
EP-3 Aries 157326 pic.twitter.com/ugFqaWVjyu
Разведывательный дрон с бортовым номером 10-2043, в свою очередь, вылетел с авиабазы на острове Сицилия и также курсировал вдоль крымского и кубанского берегов.
54,000ft over the Black Sea — around Crimea & along the Russian coastline— CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 26 февраля 2018 г.
🇺🇸 US Air Force
RQ-4 Global Hawk#UAV #drone pic.twitter.com/C1Dq3xVKad
С начала года американские военные самолеты многократно были засечены у российских границ. Ранее Минобороны России призвало США отказаться от подобных полетов, однако Пентагон ответил на это отказом.