Американские летательные аппараты-разведчики засекли у российской границы

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Американские самолет-разведчик EP-3 Aries и стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk накануне провели разведывательные полеты у российских границ, свидетельствуют данные мониторингового ресурса CivMilAir, отслеживающего перемещение военной авиации.

Разведчик с бортовым номером 157326, вылетевший с авиабазы на острове Крит, совершил многочасовой полет у побережья Крымского полуострова и Краснодарского края.

Heading back to Souda Bay from a Black Sea mission 👀



🇺🇸 US Navy

EP-3 Aries 157326 pic.twitter.com/ugFqaWVjyu — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 26 февраля 2018 г.

Разведывательный дрон с бортовым номером 10-2043, в свою очередь, вылетел с авиабазы на острове Сицилия и также курсировал вдоль крымского и кубанского берегов.

54,000ft over the Black Sea — around Crimea & along the Russian coastline



🇺🇸 US Air Force

RQ-4 Global Hawk#UAV #drone pic.twitter.com/C1Dq3xVKad — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 26 февраля 2018 г.

С начала года американские военные самолеты многократно были засечены у российских границ. Ранее Минобороны России призвало США отказаться от подобных полетов, однако Пентагон ответил на это отказом.