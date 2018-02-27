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Посол Польши заявил, что закон о Холокосте не задействуют до решения КС

Сюжет:
Закон о запрете "бандеровской идеологии" в Польше (83)
03:5827.02.2018
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© AFP 2018 / Janek Skarzynski Флаг Польши. Архивное фотоФлаг Польши. Архивное фото
© AFP 2018 / Janek Skarzynski

ИЕРУСАЛИМ, 27 фев — РИА Новости. Посол Польши Яцек Ходорович заверил израильских парламентариев в том, что закон, криминализирующий утверждения о причастности польского народа к Холокосту и другим преступлениям Второй мировой войны, не будет применяться на практике до его рассмотрения в Конституционном суде.

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Евреи Польши возмущены сравнением польских и еврейских участников Холокоста
Он также сообщил, что в ближайшее время Израиль и Польша начнут диалог о спорных юридических и исторических вопросах, имеющих отношение к закону, на изменении которого настаивают в Иерусалиме.

"Прокуратура не будет никого преследовать до тех пор, пока закон не будет внимательно изучен в Конституционном суде", — сказал Ходорович, приглашенный на заседание одной из комиссий кнессета. Он неоднократно это повторил, отвечая на вопросы парламентариев.

Его слова диссонируют с заявлением министерства юстиции Польши, где накануне заявили, что каждый закон, который принят парламентом и подписан президентом, становится обязателен к исполнению в указанный в нем срок — в данном случае с 1 марта.

Израиль требует изъять из закона положения, которые угрожают штрафом или лишением свободы на срок до трех лет всякому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или Республика Польша несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом", иные "преступления против мира и человечности или военные преступления".

Варшава. Архивное фото
© Fotolia / Vesta48
Польша не будет откладывать вступление в силу закона о холокосте
Напоминая о неединичных случаях участия поляков в гонениях на евреев во время и даже после войны, в Израиле доказывают, что закон ведет к искажению истории Холокоста, реабилитации участников преступлений, ограничивает возможности для научных исследований и дискуссий.

Документ, обостривший отношения двух стран, утвержден обеими палатами польского парламента и подписан президентом Анджеем Дудой, который, однако, отправил его на рассмотрение Конституционного суда. У главы государства, по словам посла, возникли "сомнения по поводу некоторых положений закона, именно тех, которые критикуются здесь, в Израиле, и других странах". Ходорович не стал отвечать на вопрос о сроках рассмотрения закона и графике ожидаемых польско-израильских консультаций.

"С обеих сторон есть понимание, что, возможно, слишком много слов было произнесено, и пришло время поговорить в более спокойном режиме, попросту сесть и поговорить", — сказал посол.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Климкин готов признать вину отдельных украинцев за Волынскую резню
Ему также пришлось давать объяснения по поводу сноса памятников советским солдатам в Польше. В ответ на критику дипломат заявил, что кампания направлена на борьбу с символами коммунистического режима и не затрагивает воинских захоронений, за которыми, по его словам, должным образом ухаживают поляки, верные договоренностям с Россией от 1994 года.

"На самом деле посол подтвердил, что правительство, да, сносит монументы солдатам Красной армии, которые освободили Варшаву, Берлин и всю Европу от нацистской заразы, потому что эти памятники были воздвигнуты коммунистическим правительством. Я не вижу связи между тем, что произошло в Польше после войны, и тем великим деянием, которые совершили советские воины", — прокомментировала услышанное депутат Ксения Светлова.

Не устроили ее и комментарии посла по поводу закона о Холокосте.

Бывшие узники в бывшем нацистском немецком концентрационном лагере Освенцим во время церемоний, посвященных 73-й годовщине освобождения лагеря и Международного дня памяти жертв Холокоста, Польша. 27 января 2018
© REUTERS / Kacper Pempel
Причастность евреев к холокосту подтверждают факты, заявили в Варшаве
"Я задала простой вопрос: "Можете ли вы обещать, что ни один человек, который сам пережил Катастрофу, помнит прекрасно, кто убивал его семью и соседей, который пишет и говорит об этом… что он не будет подвергнут юридическому преследованию, не предстанет перед судом, что ему не придется защищаться от этого закона. Однозначного обещания, что такого не будет, я не услышала", — сказала Светлова.

По итогам заседания, в котором также принимали участие российские дипломаты, ветераны, представители профильных министерств, комиссия кнессета по алие и абсорбции (еврейской иммиграции в Израиль и адаптации репатриантов) призвала МИД активизировать борьбу с историческим ревизионизмом, включая отрицание Холокоста и осквернение мемориалов воинов Второй мировой.

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