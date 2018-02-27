Число жертв землетрясения в Папуа-Новой Гвинее превысило 30

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В результате землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа-Новой Гвинее погибли более 30 человек, сообщает издание Post Courier со ссылкой на власти. Ранее сообщалось о десяти жертвах.

Пострадали более 300 человек, многие строения повреждены и разрушены. На дороги и реки сошли оползни. В провинциях Хела и Южное Нагорье нарушено электроснабжение. Стихийное бедствие привело к перебоям в авиасообщении.

В пострадавшие от последствий землетрясения районы направлены команды спасателей и военные.

По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки были зафиксированы в 03.44 понедельника по местному времени (20.44 мск воскресенья) в 89 километрах к юго-западу от города Поргера. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.