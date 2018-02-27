Украинский министр задохнулся и упал после оскорблений в адрес России

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Выступление министра информационной политики Украины Юрия Стеця на форуме в Киеве закончилось обмороком, пишет портал "Политнавигатор".
"Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант", — сказал Стець, начиная задыхаться.
"Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие", — заключил министр и ушел с трибуны.
После этого чиновник упал, не доходя до кулис. Ведущая принесла извинения за неловкую ситуацию.
В сентябре 2017 года суд приговорил к восьми годам колонии общего режима заместителя главы "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ахтема Чийгоза за организацию беспорядков у здания крымского парламента феврале 2014 года накануне референдума, по итогам которого Крым воссоединился с Россией. Позже президент России Владимир Путин по просьбе муфтия крымских мусульман помиловал Чийгоза.
*Экстремистская организация, запрещенная в России