В Тбилиси рассказали о борьбе с пожаром в центре города

ТБИЛИСИ, 27 фев — РИА Новости. Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил журналистам, что пожар, возникший в ночь на вторник на территории рынка в центре Тбилиси, практически локализован.
"Опасности распространения огня на другие здания нет, мы поддерживаем ситуацию, огонь практически локализован. Ведется работа по полной ликвидации пожара. Горит третий этаж расположенного на территории рынка здания. Пострадавших нет", — заявил министр журналистам.
По словам главы ведомства, "говорить о причинах возникновения пожара на данный момент преждевременно".
"Мобилизованы пожарные бригады всей страны и бригады скорой помощи. К счастью, пострадавших нет", — сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.