В Тбилиси рассказали о борьбе с пожаром в центре города

ТБИЛИСИ, 27 фев — РИА Новости. Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил журналистам, что пожар, возникший в ночь на вторник на территории рынка в центре Тбилиси, практически локализован.

Грузинские телекомпании сообщили ранее, что в ночь на вторник пожар возник на территории крупного вещевого рынка. Позже стало известно, что горит третий этаж расположенного на рынке торгового центра. Причины возникновения огня неизвестны. На месте мобилизованы около 35 пожарных бригад.

"Опасности распространения огня на другие здания нет, мы поддерживаем ситуацию, огонь практически локализован. Ведется работа по полной ликвидации пожара. Горит третий этаж расположенного на территории рынка здания. Пострадавших нет", — заявил министр журналистам.

По словам главы ведомства, "говорить о причинах возникновения пожара на данный момент преждевременно".

"Мобилизованы пожарные бригады всей страны и бригады скорой помощи. К счастью, пострадавших нет", — сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.