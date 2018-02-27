Иран отреагировал на обвинения США в кризисе в Йемене

ООН, 27 фев — РИА Новости. США и Великобритания перекладывают вину за происходящее в Йемене на Иран, заявили в постпредстве Исламской Республики Иран при ООН.

С таким комментарием миссия выступила после рассмотрения в Совете Безопасности ООН проекта резолюции по Йемену.

"Сегодня США и Великобритания попытались злоупотребить процедурами Совета Безопасности и провести безосновательную резолюцию, чтобы продвинуть свою политическую повестку и возложить вину за происходящее в Йемене", — говорится в заявлении постпредства Ирана при ООН.

"Иран категорически отрицает обвинения относительно передачи оружия Йемену и абсолютно убежден, что подобные попытки США и Великобритании — основных военных сторонников военной агрессии против Йемена, направлены на то, чтобы отвлечь международное сообщество от реальных событий в Йемене и катастрофической гуманитарной ситуации, ставшей результатом безжалостных и жестоких атак саудовской коалиции последних трех лет", — отмечается в распространенном сообщении.

В понедельник на голосование СБ ООН было вынесено два проекта резолюции в связи с истечением срока действия санкционного режима в отношении Йемена. Подготовленный Великобританией проект резолюции на год продлевал санкционный режим в отношении Йемена и мандат работы экспертов, которые следят за его соблюдением. В документе также отмечаются выводы последнего доклада экспертов ООН и "выражается озабоченность", что "оружие иранского происхождения" было ввезено в Йемен после введения эмбарго на поставки оружия. Великобритания предложила зафиксировать, что Иран не соблюдает резолюцию СБ 2216, "так как не смог предпринять необходимых шагов для предотвращения прямых и непрямых поставок … запрещенных объектов установленным лицам и группам", в том числе баллистические ракеты.

Россия заблокировала принятие документа, также против проголосовала Боливия. Китай и Казахстан воздержались. Россия, в свою очередь, предложила проект резолюции о техническом продлении на год действующего санкционного режима и мандата комиссии экспертов в отношении Йемена. Документ был принят СБ ООН единогласно.

Ранее США и Саудовская Аравия неоднократно обвиняли Иран в поставках оружия хуситам в Йемен.