Иран отреагировал на обвинения США в кризисе в Йемене

ООН, 27 фев — РИА Новости. США и Великобритания перекладывают вину за происходящее в Йемене на Иран, заявили в постпредстве Исламской Республики Иран при ООН.
"Сегодня США и Великобритания попытались злоупотребить процедурами Совета Безопасности и провести безосновательную резолюцию, чтобы продвинуть свою политическую повестку и возложить вину за происходящее в Йемене", — говорится в заявлении постпредства Ирана при ООН.
"Иран категорически отрицает обвинения относительно передачи оружия Йемену и абсолютно убежден, что подобные попытки США и Великобритании — основных военных сторонников военной агрессии против Йемена, направлены на то, чтобы отвлечь международное сообщество от реальных событий в Йемене и катастрофической гуманитарной ситуации, ставшей результатом безжалостных и жестоких атак саудовской коалиции последних трех лет", — отмечается в распространенном сообщении.
Россия заблокировала принятие документа, также против проголосовала Боливия. Китай и Казахстан воздержались. Россия, в свою очередь, предложила проект резолюции о техническом продлении на год действующего санкционного режима и мандата комиссии экспертов в отношении Йемена. Документ был принят СБ ООН единогласно.
Ранее США и Саудовская Аравия неоднократно обвиняли Иран в поставках оружия хуситам в Йемен.