США призвали Россию найти организаторов убийства Немцова

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. США вновь призывают Россию найти организаторов убийства политика Бориса Немцова, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
По ее словам, Немцов посвятил свою жизнь "созданию более свободной и более процветающей России", и его личность остается примером для многих людей во всем мире, кто борется за демократию и принцип ответственности властей.
"Чтя память о жизни и работе Бориса Немцова, мы вновь призываем правительство России соблюдать свои обязательства по продвижению и защите универсальных прав человека, включая право на свободу слова и мирные собрания", — отметила Науэрт.
Во вторник в Вашингтоне пройдет церемония присвоения имени Немцова небольшой площади перед посольством России. Эту инициативу реализовал городской совет американской столицы.
Суд в Москве 13 июля назначил пяти участникам убийства Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения. Приговор уже вступил в законную силу — Верховный суд РФ оставил в силе сроки наказания, но отменил назначенные осужденным штрафы. Осужденные — лишь исполнители преступления. По мнению СК РФ, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор не ясны.
В СК РФ продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".