МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Эстонские солдаты отказались петь "Песню лесных братьев", в которой призывают убивать русских, пишет Sputnik Эстония со ссылкой на директора правозащитного центра "Китеж" Мстислава Русакова.
Ранее на сайте "Китежа" появилась информация, что якобы в одной из военных частей в Эстонии в качестве строевой песни разучивают "Песню лесных братьев". Правозащитный центр направил в министерство обороны страны запрос с копией канцлеру права и уполномоченной по равноправию, чтобы разобраться в ситуации.
"Лесными братьями" неофициально называются националистические формирования, которые вели борьбу против советской власти на территории прибалтийских республик СССР — Литвы, Латвии и Эстонии.