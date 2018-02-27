МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Эстонские солдаты отказались петь "Песню лесных братьев", в которой призывают убивать русских, пишет Sputnik Эстония со ссылкой на директора правозащитного центра "Китеж" Мстислава Русакова.

Сообщается, что солдаты-срочники в одной из частей Сил обороны Эстонии не захотели петь песню, героизирующую убийство русских, и теперь боятся, что понесут за это наказание.

Ранее на сайте "Китежа" появилась информация, что якобы в одной из военных частей в Эстонии в качестве строевой песни разучивают "Песню лесных братьев". Правозащитный центр направил в министерство обороны страны запрос с копией канцлеру права и уполномоченной по равноправию, чтобы разобраться в ситуации.

"Лесными братьями" неофициально называются националистические формирования, которые вели борьбу против советской власти на территории прибалтийских республик СССР — Литвы, Латвии и Эстонии.