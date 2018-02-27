В Чехии призвали главу Uber придерживаться местных законов

ПРАГА, 27 фев — РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш и приматор (градоначальник) Праги Адриана Крначова обратились с письмом к главе международной компании Uber Дару Хосроушахи с призывом придерживаться в республике местных законов о деятельности служб такси, в противном случае компания должна будет покинуть Чехию, сообщила в понедельник вечером пресс-служба правительства.

В последние недели около полутора тысяч водителей, входящих в Ассоциацию пражских таксистов, провели три акции протеста против деятельности альтернативной службы такси Uber, медленно передвигаясь в часы пик по улицам чешской столицы. Представители ассоциации заявляют о том, что водители Uber и других подобных служб перевозят пассажиров, не имея необходимых сертификатов, а также таксометров, к тому же они никак не обозначают свои автомобили.

Руководство фирмы Uber оправдывается тем, что она якобы не является такси-службой, а предлагает людям услуги перевозки в рамках специальных договоренностей. В настоящее время в службе Uber заняты около 2 тысяч водителей, в такси работает около 8,3 тысячи человек.

"В Чехии успешно реализуются многие суперсовременные технологии, модернизируются законы, заказчикам это приносит массу выгод. Однако, как показал пример иных служб, все выгоды должны предлагаться с уважением к законодательству нашей республики", — говорится среди прочего в письме Бабиша и Крначовой главе компании Uber.

В письме также указывается на тот факт, что компания отказывается сотрудничать с чешской полицией. Кроме того, водители, работающие на фирму Uber, будут в ближайшее время подвергнуты проверке на предмет возможного уклонения от уплаты налогов, сообщается в письме.

Помимо Праги, компания Uber ранее предлагала свои услуги также в городе Брно на юго-востоке республики, однако местный суд запретил ее деятельность.