ООН, 26 фев — РИА Новости. США пообещали России не забыть отказ критиковать Иран в резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявила представитель миссии США Келли Кюрри.

В понедельник на голосование Совета Безопасности ООН было вынесено два проекта резолюции в связи с истечением срока действия санкционного режима в отношении Йемена. Подготовленный Великобританией проект резолюции на год продлевал санкционный режим в отношении Йемена и мандат работы экспертов, которые следят за его соблюдением. В документе также "выражается озабоченность", что "оружие иранского происхождения" было ввезено в Йемен после введения эмбарго на поставки оружия. Также проект "самым серьезным образом осуждает атаки хуситов королевства Саудовская Аравии баллистическими ракетами".

Россия, которая обладает в СБ правом вето, выступила против документа. Также против проголосовала Боливия. Китай (постоянный член СБ) и Казахстан воздержались при голосовании. Россия, в свою очередь, предложила альтернативный проект резолюции по продлению до 26 февраля 2019 действующего санкционного режима и мандата комиссии экспертов в отношении Йемена. Документ был принят СБ ООН единогласно.

По словам представителя США, "вето России направлено только на то, чтобы защитить действия Ирана по дестабилизации региона". "РФ, Боливия, Казахстан решили заслонить Иран от ответственности… Вместо того, чтобы настаивать на соблюдении Ираном своих международных обязательств, они дали Ирану приглашение продолжать продвигать хаос на Ближнем Востоке. Их действия не будут забыты, и они не останутся без ответа", — сказала Кюрри после принятия резолюции.

"Иран делает мир более опасным. Мы без колебаний будем и дальше сообщать миру о злодеяниях Ирана. Мы не остановимся, пока Тегеран не будет остановлен, а мир (будет) снова возможен для людей на Ближнем Востоке", — заключила американский дипломат.

Ранее США и Саудовская Аравия неоднократно обвиняли Иран в поставках оружия хуситам в Йемен.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что единогласное принятие резолюции "открывает возможности для дальнейшей коллективной работы как по йеменскому урегулированию, так и оздоровления обстановки в регионе в целом". Он заявил, что группа экспертов в ходе работы "продолжит тщательное расследование информации о запуске ракет по территории Королевства Саудовской Аравии, которое мы решительно осуждаем". При этом, по его словам, для решения проблем региона необходим "консолидированный подход всех ключевых региональных игроков", в том числе Эр-Рияда и Тегерана.

Небензя ответил Кюрри, подчеркнув, что делегация РФ не поддержала резолюцию Великобритании "не потому, что мы хотели ее загубить любыми путями, а потому что нам не удалось прийти к согласию по некоторым отдельным, но ключевым формулировкам".

"Цель резолюции — это продление мандата группы экспертов по Йемену, а не привлечение к ответственности Ирана или попытка сколотить антииранскую коалицию. Выступление представителя США подтвердило, что наши озабоченности в этом отношении были не напрасны", — отметил он.

Подобный документ Совет Безопасности ООН принимает ежегодно после введения в 2014 году санкционного режима по Йемену. В санкционные списки были внесены экс-президент страны Али Абдалла Салех и лидеры шиитских повстанцев-хуситов, в частности, Абдалла аль-Хаким и Абда аль-Хути. Их обвинили в "угрозе миру и стабильности страны и препятствии политическому процессу".