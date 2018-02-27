В Лондоне выставят на торги работы крупнейших импрессионистов

ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Работы крупнейших импрессионистов XX века во вторник, 27 февраля, выставит на торги аукционный дом Christie's в Лондоне, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

На продажу будут выставлены картины из целого ряда частных коллекций, работы Клода Моне, Оскара Кокошки, Рене Магритта, Эдварда Мунка, Пабло Пикассо. Торги начнутся в 19.00 (22.00 мск).

Картина французского авангардиста Франсиса Пикабиа "Без названия" (приблизительно 1924-1926 годы) оценивается от 900 тысяч до 1,2 миллиона фунтов стерлингов, "Композиция, исходящая из уравнения y=ax2+bx+18, с оранжево-зелено-фиолетовым аккордом" (1930 год) бельгийского художника Жоржа Вантонгерло — от 800 тысяч до 1,2 миллиона фунтов. Натюрморты итальянского графика Джорджо Моранди, картина Фернана Леже и работа чешского художника Франтишека Купка тоже будут выставлены на продажу.

Главными топ-лотами вечера является полотно Андре Дерена "Лондон: Темза близ Вестминстерского моста" (эстимейт 6-9 миллионов фунтов), относящаяся к позднему периоду творчества Пабло Пикассо картина "Мушкетер и сидящая обнаженная" (эстимейт 12-18 миллионов фунтов), а также "Эскиз к пейзажу" Василия Кандинского (эстимейт 3-5 миллионов фунтов стерлингов). Также на продажу будут выставлены следующие работы: "За кулисами" Эдгара Дега (эстимейт 8-12 миллионов фунтов), "Женщина в ожерелье на красном фоне" Кеса ван Донгена (эстимейт 5-7 миллионов) и полотна Клода Моне: "Луг в Живерни" (эстимейт 7-10 миллионов) и "Пионы" (3,5-5,5 миллиона). В число топ-лотов вечернего аукциона "Искусство сюрреализма" входят семь работ Рене Магритта.

Сразу после аукциона "Искусство импрессионизма и модернизма" 27 февраля пройдет вечерний аукцион "Искусство сюрреализма". Вниманию коллекционеров будет предложено 34 произведения 15 художников.