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Словацкого журналиста убили из-за профдеятельности, считает эксперт

00:2427.02.2018
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПолиция, Словакия. Архивное фотоПолиция, Словакия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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ПРАГА, 27 фев — РИА Новости. Журналист братиславского сетевого портала Aktuality.sk Ян Куциак мог своими расследованиями "перейти кому-то дорогу", судя по всему, его убили профессионалы, заявил РИА Новости известный словацкий публицист и эксперт по странам Восточной Европы Борис Латта.

Цветы и свечи у посольства Украины в Москве в память об убитом в Киеве журналисте Олесе Бузине. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ранее в понедельник президент полиции Тибор Гашпар сообщил, что в селе Велка Мача в районе Галанта неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По словам Гашпара, убийство произошло в период с четверга по воскресенье.

Убитый 27-летний журналист в течение последних трех лет вел активные расследования финансовых афер, связанных с людьми, которые вращаются вокруг известных политиков, членов правительства и правящих партий.

"Судя по почерку убийц — это сделали профессионалы, а не какой-то ревнивец на бытовой почве, как предположили некоторые. И Куциак, и его невеста были смертельно поражены с первого выстрела. К тому же рядом с телом журналиста были аккуратно выложены несколько полных патронов, что является известным в республике с "диких" 1990-х лет "посланием-предупреждением" живым, что не надо вести себя, как убитый, иначе сами понимаете что…" — сказал Латта.

Мартин Стропницкий. Архивное фото
© AFP 2018 / Michal Cizek
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По словам Латты, подобными убийствами в 1990-е годы занимались по заказам местной мафии выходцы из России и Украины, имевшие опыт афганской и других войн и "испарявшиеся" из Словакии сразу после исполнения преступления. Наверняка и в данном случае след исполнителей теряется далеко за пределами Словакии, считает Латта. Однако журналистов в республике даже тогда не трогали, подчеркнул эксперт.

В свою очередь, канадский журналист Том Никольсон, давно уже живущий в республике, заявил в понедельник братиславскому изданию Denník N, что заказчиками убийства Куциака могут быть представители итальянских мафиозных структур, действующих в восточной части Словакии и занимающихся незаконным получением финансовых субсидий из еврофондов.

"Ян (Куциак) рассказывал мне о том, что работает над сбором материалов об итальянской группировке из восточных областей (Словакии), которая является ответвлением широко известной банды Ndrangheta из региона Калабрии на юге Аппенин", — сказал Никольсон.

Как сообщил Никольсон, итальянцы занимаются теневой деятельностью в восточных словацких городах Михаловце и Требишов с середины 1990-х годов. "Думаю, что они за это время сумели наладить необходимые контакты в политических и финансовых кругах, чтобы успешно участвовать в распределении получаемых средств из еврофондов", — сказал канадский журналист.

"Материал, подготовленный об этом Куциаком, мог нанести непоправимый урон деятельности этой группировки", — подчеркнул Никольсон.

В свою очередь, генпрокурор республики Яромир Чижнар заявил в понедельник на пресс-конференции, что в случае, если подтвердится версия о том, что Куциак был убит в связи со своей журналистской деятельностью, он готов для преступников "устроить в Словакии ад".

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