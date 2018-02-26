Совбез ООН после вето России принял ее вариант резолюции по Йемену

ООН, 26 фев — РИА Новости. Совет Безопасности ООН со второй попытки единогласно продлил на год режим санкций в отношении Йемена. Резолюцию предложила российская делегация.

Первоначально Совбез рассмотрел проект, подготовленный Великобританией. Он также продлевал санкционный режим и мандат работы экспертов, которые следят за его соблюдением. При этом в документе выражалась озабоченность, что "оружие иранского происхождения" ввезли в Йемен после введения эмбарго.

Постпред Василий Небензя заявил, что Москва согласна с продлением эмбарго, но "против того, чтобы техническое продление происходило в политизированным ключе". После этого Россия наложила вето на британский вариант резолюции и внесла документ в своей редакции, где не было упоминаний об Иране. Именно он и был в итоге утвержден.

Подобная резолюция принимается ежегодно с 2014 года. Тогда в санкционные списки были внесены экс-президент Йемена Али Абдалла Салех, убитый в декабре 2017 года, а также лидеры шиитских повстанцев-хуситов, в частности, Абдалла аль-Хаким и Абда аль-Хути. Их обвинили в "угрозе миру и стабильности страны и препятствии политическому процессу".

Реакция США

Соединенные Штаты подвергли действия России критике. По словам представителя американской миссии Келли Кюрри, вето было направлено "только на то, чтобы защитить действия Ирана по дестабилизации региона".

Она добавила, что страны, голосовавшие против первого проекта резолюции, — Россия, Боливия, Казахстан, "решили заслонить Иран от ответственности". По ее мнению, вместо того чтобы настаивать на соблюдении Тегераном международных обязательств, ему "дали приглашение продолжать продвигать хаос на Ближнем Востоке".

"Их действия не будут забыты, и они не останутся без ответа", — сказала Кюрри, пообещав "и дальше сообщать миру о злодеяниях Ирана". "Мы не остановимся, пока Тегеран не будет остановлен", — заключила она.

Небензя критику США отверг. Он подчеркнул, что цель резолюции — продление мандата группы экспертов по Йемену, а не привлечение к ответственности Ирана или "попытка сколотить антииранскую коалицию". "Выступление представителя США подтвердило, что наши озабоченности в этом отношении были не напрасны", — сказал он.

Война в Йемене

Вооруженный гражданский конфликт между йеменскими властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и движением шиитских повстанцев-хуситов "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Повстанцам удалось за несколько месяцев захватить многие районы страны, после чего в ситуацию вмешалась возглавленная Саудовской Аравией коалиция. При ее поддержке военные вернули часть районов под свой контроль и продолжают бои с повстанцами. Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху.

По данным ООН, конфликт унес жизни не менее 10 тысяч человек, более 20 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи.