Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции по Йемену

ООН, 27 фев — РИА Новости. Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Йемену, который фиксирует поставки Ираном оружия повстанцам-хуситам.

Предложенный Великобританией документ был вынесен на голосование в понедельник.

Великобритания подготовила проект резолюции, которая продлевает санкционный режим в отношении Йемена и мандат работы экспертов, которые следят за его соблюдением до марта 2019 года. В документе также отмечаются выводы последнего доклада экспертов ООН и "выражается озабоченность", что "оружие иранского происхождения" было ввезено в Йемен после введения эмбарго на поставки оружия.

Лондон предложил зафиксировать, что Тегеран не соблюдает резолюцию СБ 2216, "так как не смог предпринять необходимых шагов для предотвращения прямых и непрямых поставок… запрещенных объектов установленным лицам и группам", в том числе — баллистических ракет. Также проект "самым серьезным образом осуждает атаки хуситов королевства Саудовская Аравии баллистическими ракетами".

Россия, которая обладает в СБ правом вето, выступила против документа. Также против проголосовала Боливия.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что резолюция о продлении мандата рабочей группы "по Йемену, а не по Ирану". Перед голосованием в понедельник Небензя сообщил Совбезу, что "Россия не сможет поддержать проект резолюции Великобритании по санкциям в отношении Йемена".

Москва, в свою очередь, предложила альтернативный проект резолюции по продлению на год действующего санкционного режима в отношении Йемена.